تحالف القوى: السنة مازالوا “مهمشين”.. سنأخذ حقوقنا من خلال الاقليم

أكد تحالف القوى العراقية، الذي يضم اغلب الكتل السنية، يوم الأحد، ان المكون في العراق مازال مهمشاً من المشاركة الحقيقة في الدولة العراقية.

وقال النائب عن التحالف يحيى المحمدي، ان “هناك تهميشا واقصاءً متعمدا للمكون السني من المشاركة الحقيقة في الدولة العراقية، رغم ان المكون فيه كفاءات وطاقات وخبرات، لماذا الاستئثار بالمناصب لمكون واحد”، في اشارة للمكون الشيعي.

وأضاف المحمدي انه “في حال بقاء التهميش بحق المكون السني، فنحن لن نذهب الى المعارضة، بل سنذهب الى ابعد من ذلك، وهو المطالبة بانشاء اقليم حتى يأخذ المكون السني استحقاقاته”.