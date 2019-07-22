تداول ابرة تركية مغشوشة تسبب العمى في اربيل

تباع في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ابرة مغشوشة عليها اسم باللغة التركية وسعرها منخفض، وليس للتقييس والسيطرة النوعية معلومات عن استخدام الابرة، الا انها قررت متابعة امر بيعها في المدينة.

وافاد صيدلانيون مختصون في اربيل انه منذ عدة اشهر تباع ابرة في عدد من صيدليات اربيل عليها اسم (ايليا) باللغة التركية وهو دواء مغشوش، لافتا الى انها تحمل تفصيل بالمواصفات القياسية وعليها حتى (الباركود) الخاص بها.

وذكر الصيدلانيون ان هذا الدواء رخيص جدا مقارنة بالدواء الاصلي لان سعره في تركيا يساوي حوالي 820 دولارا اما في اربيل فيباع باقل من 250 دولارا، عدا عن ان ما مدون على الدواء لا يوضح مكان صنعه وهذا يعني انه دواء مغشوش.

وقال الخبير في امراض العيون الدكتور محمد شميراني في تصريح صحفي، ان دواء ايليا اذا لم يكن مغشوشا فهو من الادوية الجيدة يستخدم في علاج شبكية العين وخصوصا للمسنين ومرضى السكري، مستدركا ان الذي يباع في اربيل وعدم وجود اسم وكموناته باللغة الانجليزية يعني انها ابرة مغشوشة واذا تم استعمالها فمن الممكن ان تسبب العمى مثل الحادث الذي حصل قبل ست سنوات في اربيل والذي ادى عمى عدد من المواطنين.

ومن جهته قال مدير رقابة السوق في مديرية السيطرة النوعية للدواء في تصريح صحفي انهم ليسوا على علم باستعمال هذا الدواء ولم يبلغهم اي شخص عنه، مستدكا ان المديرية قررت متابعة بيع هذا الدواء في الاسواق.