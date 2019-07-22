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تصديق اعترافات امرأة قتلت نجل زوجها البالغ عامين

صدقت محكمة تحقيق الموصل الايسر في رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية اعترافات امرأة متهمة بقتل ابن زوجها البالغ من العمر سنتين بضربه على رأسه ما تسبب في وفاته.

وذكر بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان “المتهمة أقدمت على قتل ابن زوجها وهو طفل يبلغ من العمر سنتين بضرب رأسه في الحائط ومن ثم ضربه بعصا على انحاء جسمه ما ادى الى وفاته”.

ولفت البيان إلى ان “المتهمة القي القبض عليها من قبل القوات الامنية وبمتابعة واشراف من قبل محكمة تحقيق الموصل الايسر وتم اتخاذ الاجراءات كافة بحقها وتصديق اعترافاتها قضائياً وفقاً لأحكام المادة 405 من قانون العقوبات”، منوهاً الى ان “المتهمة ستجري احالتها الى المحاكم المختصة لتنال جزاءها العادل”.

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