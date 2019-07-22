تظاهرة في ذي قار تطالب بالتعيين والحد من توسع العمالة الاجنبية…

خريجو الهندسة يواصلون اعتصاماتهم واداريو الصحة يجددون تظاهراتهم

يواصل المئات من خرجي كليات الهندسة بكافة الاختصاصات، ومن جميع المحافظات، اعتصاماهم، في مقر نقابة المهندسين في بغداد، مطالبين بوظائف، فيما جدد الموظفون الاداريون في دوائر الصحة تظاهراتهم، مطالبين برفع التسكين عن رواتبهم وزيادة المخصصات.

اعتصام مستمر

وقال عضو اللجنة التنسيقية لاعتصام المهندسين، سامح الغريري، في تصريح صحفي، اطلعت عليه “طريق الشعب”، ان اعداد المعتصمين من الخريجين، وصلت اليوم (الاحد) الى 500 معتصم، يطالبون بفرص عمل لائقة.

ويؤكد المعتصمون، ان هدفهم، هو النهوض بواقع المهندس المهمش وحفظ حقوق المهندسين وتوفير فرص العمل لهم، وتنظيم مزاولة المهن الهندسية، مبينين ان المهندسين اساس للدولة الحديثة.

وقامت القوات الامنية قامت بغلق ابواب نقابة المهندسين في بغداد، بالسلاسل لمنعهم من الاعتصام، فيما أشار احد المعتصمين الى اعتقال احد زملائه.

وكان الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي والنائب عن سائرون، زار قبل يومين، المهندسين المعتصمين في بغداد، مؤكدا أن بعض مطالب المهندسين قابلة للتحقيق، وتعهد بمتابعة الموضوع في مجلس النواب سعيا الى توفير معالجات انية.

ودعا فهمي الحكومة إلى أن تكون “موازنة عام 2020 بارقة أمل للعاطلين وان توفر التخصيصات اللازمة لتنفيذ مشاريع تنموية كبرى”.

اعتصام مواز في ميسان

وتحدث المعتصم، كرار خضير، عن اعتصام زملائه في محافظة ميسان، قائلا لـ”طريق الشعب”، تظاهر مجموعة من المهندسين امام شركة نفط ميسان، صباح اليوم (الاحد)”، مضيفا “تجمعنا للتظاهر من اجل توفير تعيينات وانهاء تواجد العمال الاجانب في ميسان على حساب العمالة العراقية”.

وبين “قررنا ان نحول التظاهرة الى اعتصام مفتوح حتى تحقيق المطالب المشروعة، بينما هددت القوات الامنية المعتصمين بفض اعتصامهم بالقوة ومنعت المعتصمين من نصب الخيم”.

وأشار خضير، الى ان المعتصمين التقوا مدير شركة نفط ميسان، عدنان الناشي، وطلب منهم مهلة اسبوعين للتفاوض مع الشركة النفطية الصينينة لتوفير التعيينات.

ونبه الخريج المعتصم الى انه وزملاؤه قد شاركوا في اعتصام المهندسين ببغداد ولكن قررنا بعد ذلك ان يكون حراكنا في ميسان لضمان مشاركة جميع المهندسين في المحافظة”.

اداريو الصحة

وفي السياق، جدد العشرات من الكوادر الادارية الساندة من منتسبي دائرة صحة محافظة ذي قار، امس الاحد، تظاهراتهم امام مبنى الدائرة مطالبين بتطبيق قانون 15 لسنة 2008، فضلا عن رفع مخصصات الخطورة من 30 الى 80 في المائة ورفع التسكين عن الملاكات الادارية وعدم التمييز بين ملاكات الوزارة الواحدة. وقال احد المتظاهرين علي محمد، ان تظاهرة اليوم (الاحد) تأتي لمطالبة الحكومة المركزية بمساواتهم مع اقرانهم من منتسبي وزارة الصحة كونهم على تماس مع المرضى في جميع الحالات الامر الذي يعرضهم الى خطورة صحية تتطلب مراعاة ظروفهم الاقتصادية.

وفي المثنى، جدد عدد من الموظفين الاداريين في دائرة صحة المثنى، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى الدائرة، للتأكيد على مطالبهم بزيادة مخصصات الخطورة ورفع التسكين عن رواتبهم. وقال أحد منظمي الاعتصام حيدر السماوي، ان وقفتهم تهدف للمطالبة بشمولهم بالمخصصات الممنوحة لباقي موظفي الدولة، مشيرا إلى أنهم سيستمرون بتنظيم الاحتجاجات حتى تلبية مطالبهم من قبل الجهات المعنية في الحكومة المركزية.

خريجو الإدارة والاقتصاد

في الاثناء، نظم العشرات من خريجي كليات الادارة والاقتصاد في محافظة ذي قار، امس الاحد، تظاهرة امام مبنى المحافظة مطالبين بالتعيين المركزي والحد من العمالة الاجنبية وايجاد البديل المناسب في حال عدم توفر الدرجات الوظيفية.

وقال احد المتظاهرين صفاء حسين، ان هنالك اكثر من الف خريج من حملة شهادة البكالوريوس في علوم الادارة والاقتصاد، يعانون التهميش طيلة السنوات الماضية دون ايجاد حل لمعاناتهم ومعاناة عوائلهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.