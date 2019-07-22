طقس جنوب العراق مقبل على 50 درجة مئوية

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة لتصل إلى 50 درجة مئوية وخاصة في المنطقتين الوسطى والجنوبية في العراق.

وقالت الهيئة في بيان إن “الطقس سيكون ليومي الأحد والاثنين والثلاثاء في المنطقتين الوسطى والشمالية طقساً مشمساً حاراً وارتفاع قليل لدرجات الحرارة لتبلغ درجات الحرارة في العاصمة بغداد 46 درجة مئوية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية طقس مشمس شديد الحرارة، فيما سترتفع درجات الحرارة ليوم الثلاثاء إلى 50 درجة مئوية”.

وأضاف البيان أن “الطقس سيكون ليوم الاربعاء في المنطقة الوسطى والجنوبية طقس مشمس شديد الحرارة، درجات الحرارة ترتفع قليلاً إلى 50 درجة مئوية في بعض الأماكن، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية مشمساً حاراً، ولا تغيير في درجات الحرارة”.

وبين أن “الطقس سيكون ليوم الخميس في المنطقة الوسطى مشمساً شديد الحرارة، ولا تغيير في درجات الحرارة، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية مشمساً حاراً، مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة”.

واشار الى أن “الطقس سيكون مشمساً شديد الحرارة، ودرجات الحرارة ستصل الى 50 درجة مئوية في بعض الاماكن”.