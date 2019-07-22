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مرور كوردستان تتوعد بغرامة مليون دينار لمن لا يسجل سيارته خلال 60 يوما

اعلنت المديرية العامة لمرور اقليم كوردستان، الاحد، وجوب اتمام الاجراءات القانونية الخاصة بالسيارات خلال 60 يوما، محذرة من عقوبات قانونية خلاف ذلك.
وجاء في بيان للمديرية انه اثناء بيع السيارات وتنظيم العقود الخاصة بالمشترين، يتوجب على اصحاب معارض السيارات وعملا بالعبارة المكتوبة على ورقة العقد (يعمل بهذا العقد لمدة 60 يوما فقط)، وبعد توقيع العقد، ان يراجعوا مديرية المرور العامة بقصد تسجيل السيارة.
واضاف البيان الذي تم توجيهه الى معارض السيارات انه اذا لم يتم تسلم لوحة الارقام خلال 60 يوما سيتم تغريم صاحب السيارة بمبلغ مليون دينار.

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