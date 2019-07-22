مصادرة شحنة كبيرة من الادوية غير القانونية قبل وصولها الى اربيل

اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان ان السلطات المختصة صادرت، الاحد، شحنة من الادوية غير القانونية على الطريق بين كويسنجق واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وجاء في بيان لمديرية السيطرة النوعية للادوية التابعة لوزارة الصحة في حكومة الاقليم انه تمت مصادرة شحنة من الادوية غير القانونية على الطريق بين قضاء كويسنجق ومدينة اربيل عاصمة الاقليم.

واضاف ان العملية تمت في نقطة سيطرة ديكله من قبل قسم منافذ السيطرة النوعية للادوية وتم خلالها مصادرة شحنة من الادوية والبروتين غير القانوني.

واشار البيان الى ان شاحنة اعتيادية كانت تحمل كمية من الادوية والبروتين غير القانوني وغير المرخص من قبل السيطرة النوعية للادوية متجهة نحو اربيل، لافتا الى ان العملية تمت قبل دخول الشحنة الى اربيل.

ووفقا لتعليمات السيطرة النوعية للادوية (KMCA) فان الادوية يجب ان تنقل بشاحنة مبردة.