هورامي مساعداً لرئيس مجلس وزراء كوردستان لشؤون الطاقة

تم تعيين آشتي هورامي مساعداً لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، بحسب أمر صادر عن مكتب رئيس وزراء إقليم كوردستان.

وجاء في الأمر الذي أصدره رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان أنه تقرر تعيين عبدالله عبدالرحمن عبدالله، وشهرته آشتي هورامي، بتولي منصب مساعد رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة.

وحدد الأمر صلاحيات مساعد رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، بالنقاط التالية:

– متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات وسياسات حكومة إقليم كوردستان – العراق في قطاع النفط والغاز، بموجب المادة (سادساً) من قانون نفط وغاز إقليم كوردستان – العراق، ذي الرقم (22) للعام 2007، وبالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء.

– تقديم توصيات لرئيس مجلس الوزراء في مجال الطاقة.

– التنسيق مع الجهات المعنية في مجال الطاقة في حكومة إقليم كوردستان – العراق.

– انجاز المهام الخاصة التي يكلف بها من قبل رئيس مجلس الوزراء، في قطاع الطاقة.

– حضور اجتماعات المجلس الإقليمي للنفط والغاز بموجب المادة (رابعاً) من قانون نفط وغاز إقليم كوردستان – العراق، ذي الرقم (22) للعام 2007، وصياغة جداول أعمال الاجتماعات.

وقد أسند الأمر هذه المسؤوليات إلى مساعد رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة بموجب المادتين (رابعاً) و(سادساً) من قانون نفط وغاز إقليم كوردستان. حيث جاء في المادة (سادساً):

أولاً: التنظيم والإشراف على العمليات النفطية، صياغة وتنظيم ومراقبة سياسات العمليات النفطية، إضافة إلى التنظيم والتخطيط والتطبيق والإشراف وتفتيش وتدقيق تنفيذ كل العمليات النفطية، وكذلك تسويق النفط.

ثانياً: إجراء المفاوضات وعقد الاتفاقيات وتنفيذ الرخص ومنها العقود النفطية التي أنجزتها حكومة إقليم كوردستان.

وحسب النقطة 18 من المادة الأولى من قانون نفط وغاز إقليم كوردستان، تشمل العمليات النفطية ما يأتي: التنقيب والاستكشاف بقصد التنمية، إنتاج، تسويق، تخزين، نقل، تصفية، بيع وإنتاج النفط أو بناء وإنشاء وتأسيس أي هيكل للأجهزة والمكائن للأغراض المشار إليها، إنهاء التراخيص أو رفع أي من تلك الهياكل والأجهزة والمكائن والأبنية.

وصدر أمر تكليف آشتي هورامي بهذا المنصب في 15 من شهر تموز الجاري ويحمل توقيع رئيس وزراء إقليم كوردستان، ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

وشغل آشتي هورامي منصب وزير الموارد الطبيعية في الكابينات الحكومية الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة لإقليم كوردستان.