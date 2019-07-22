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Sofia Symonds : انافس كيم كارداشيان

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كشفت عارضة الازياء الاميركية من اصول مغربية Sofia Symonds ان مسيرتها تحت الاضواء بدأت تتجه نحو منافسة العديد من الوجوه المعروفة على المستوى العالمي و ان انتشارها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي اصبح ملموساً من منطلق النشاطات التي تقوم بها في عالم الموضة و الاعلانات الى جانب التحضيرات لخوض غمار التمثيل لاول مرة من خلال هوليوود وقالت : لا شك انني تجاوزت مرحلة التجارب العادية و اتجهت اكثر الى الاحتراف بعد ان تعاونت مع وكالات دولية سبق ان تعاملت مع المع الوجوه مثل كيم كارداشيان و بيلا حديد و نعومي كامبل .

في المقابل اكدت sofia انها اول عربية تشكل حالة منافسة للنجمة العالمية كيم كارداشيان التي لم يسبق لاي فتاة ان نافستها وقالت : من البديهي ان تكون هناك فرص للوجوه الجديدة و انا لم اتقصد منافسة احد لكن الظروف اتت لصالحي في الاعلام و مواقع التواصل الاجتماعي و غيرها من الوسائل و ربما سنوات عمري تخولني ان احتل موقعاً يناسبني و يتناغم مع طموحاتي .

تابعت : اين المشكلة اذا حصلت على موقع كيم كارداشيان ؟ انا املك كل المواصفات التي تؤهلني الى مثل هذه المهمة .

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