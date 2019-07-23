ارتفاع معدل التضخم الشهر وانخفاض السنوي في العراق

اعلنت وزارة التخطيط يوم الاثنين عن ارتفاع معدل التضخم الشهري (0.4%) وانخفاض السنوي لشهر حزيران الماضي (1.0%) .

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان اليوم، ان الرقم القياسي العام لشهر حزيران 2019 في العراق بلغ (104.2%) حيث ارتفع بنسبة (0.4%) بالمقارنة مع شهر آيار 2019، عازيا ذلك الى ارتفاع قسم السكن بنسبة (1.6%)، وقسم الترفيه والثقافه بنسبه (2.8%) ،وكذلك قسم التعليم بنسبة (0.2%) وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (1.2%) .

واضاف ان مؤشر التضخم الأساس ارتفع بمعدل (0.8%) عن الشهر السابق وأنخفض بمعدل (0.8%) مقارنة مع شهر حزيران 2018. فيما انخفض معدل التضخم السنوي خلال شهر حزيران 2019 الى (1.0%) مقارنة مع شهر حزيران 2018 اذ بلغ الرقم القياسي حينها (105.2%) .