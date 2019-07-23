التركمان يقدمون تقريرا للحكومة العراقية حول مخاوفهم من التعداد السكاني بعام 2020

قدم ممثلون عن التركمان في مجلس النواب العراقي يوم الاثنين تقريرا مفصلا حول مخاوفهم من اجراء التعداد السكاني في عام 2020.

وذكر مكتب النائب ارشد الصالحي في بيان اليوم، انه تم عقد اجتماع صباح هذا اليوم في مقر وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع وزير التخطيط نوري صباح الدليمي باشتراك النواب أرشد الصالحي و مختار بابا و لليال البياتي أحمد حيدر والنائب عن الدورة الثانية حسن اوزمن البياتي.

واضاف البيان انه تم تقديم تقرير مفصل حول الهواجس والمخاوف والشكوك حيال التعداد السكاني المزمع اجراؤها في خريف سنة ٢٠٢٠ والمشاكل التي تواجهها والتي أدت إلى عدم إجرائها في ٢٠٠٧ وتأجيلها في ٢٠١٠ الى اشعار اخر من بين المشاكل والقضايا :

قضية النازحين في الداخل والخارج وقضية الوافدين والتجاوزات على أراض الدولة والمواطنين وخاصة في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين ونينوى لأغراض التغيير الديموغرافي .

المخاوف من حدوث تزوير واسع كالذي حدث في انتخابات مجلس النواب في ١٢ أيار ٢٠١٨.

ومن أجل اجراء تعداد سكاني مهني ونزيه تخدم الأهداف المعلنة من قبل وزارة التخطيط منها تحقيق التنمية وإيصال الخدمات للمواطن بشكل افضل وتطوير الدولة، يجب ازالة كافة الشكوك والمخاوف وضرورة إنجاز البطاقة الوطنية الموحدة وبدون إنجاز البطاقة الوطنية الموحدة لايمكن تحقيق وانجاز تعداد سكاني نزيه مقبول من قبل مكونات الشعب العراقي ومعتمد لدى مؤسسات الدولة والمحافل الدولية.

ومن جانبه أكد معالي الوزير بأن الوزارة ستستمر باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير من أجل اجراء تعداد سكاني امن لمخرجات تنموية ويفيد توفير الخدمات للكتل البشرية، بعيدة عن التسييس ويعالج مخاوف الجميع

القضية الثانية كانت تحويل قضائي تلعفر وطوز خورماتو الى محافظة وتم الاتفاق على آلية عمل .

القضية الثالثة كانت اطلاق الأموال المخصصة لاعمار المناطق التركمانية المقرة في موازنة ٢٠١٩ الى صندوق اعمار المناطق المتضررة ، ومن جانبه أكد معالي الوزير انه سيطرحها في جلسة مجلس الوزراء.