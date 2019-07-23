العراق يشتري اكثر من 4 ملايين طن من القمح

قالت وزارة التجارة العراقية يوم الاثنين إنها اشترت 4.38 ملايين طن من القمح المحلي منذ بداية الموسم الحالي.
وبدأ العراق، المستورد الكبير للقمح في الشرق الأوسط، شراء محصوله المحلي في 15 أبريل نيسان.
قالت وزارة التجارة العراقية يوم الاثنين إنها اشترت 4.38 ملايين طن من القمح المحلي منذ بداية الموسم الحالي.
وبدأ العراق، المستورد الكبير للقمح في الشرق الأوسط، شراء محصوله المحلي في 15 أبريل نيسان.
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