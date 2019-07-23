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القبض على الممول الرئيس لقيادات داعش المختبئة قرب اربيل

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية يوم الاثنين عن القاء القبض على الممول الرئيس لقيادات داعش المختبئة في مرتفعات “قره جوغ” في مخمور قرب اربيل عاصمة اقليم كوردستان

وذكر بيان صادر عن المديرية انه “بكمين محكم ومعلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ وبالتعاون مع فوج استخبارات الفرقة من إلقاء القبض على احد الإرهابيين المهمين أثناء محاولته دخول نينوى”.

واضاف البيان ان “هذا الإرهابي يرتبط مع قيادات داعش المتواجدة في جبال قره جوغ بقضاء مخمور في الموصل ويقوم بنقل والامدادات والطعام لهم وايصال العبوات الناسفة”.

وتابع البيان ان الارهابي “من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ ارهاب”، مشيرا الى ان “قد تم تسليمة الى جهة الطلب”.

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