المفوضية: كركوك تشترك في انتخابات مجالس المحافظات من دون وافدي 2013

اكد نائب رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رزكار حمه امين يوم الاثنين ان محافظة كركوك المتنازع عليها بين اقليم كوردستان وبغداد ستشترك في انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها في شهر نيسان من العام المقبل.

وقال امين في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس واعضاء المفوضين في فندق روتانا في اربيل اليوم ان انتخابات مجالس المحافظات ستجري في شهر نيسان من عام 2020.

واضاف ان كركوك من ضمن المحافظات التي سيتم فيها خوض الانتخابات ضمن الفقرة المخصصة لها في قانون الانتخابات الذي يخضع حاليا لتعديل من قبل البرلمان العراقي.

وتابع امين ان المفوضية ستعتمد سجلات الناخبين ذاتها التي تم اعتمادها في الانتخابات السابقة في كركوك لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة، مشددا على ان الوافدين على المحافظة في عام 2013 والاعوام التي تلتها لن يُسمح له خوض الانتخابات في كركوك.