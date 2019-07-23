ايران تعلن تبني استراتيجية جديدة لزيادة توريد الكهرباء للعراق

أعلن المدير التنفيذي لشركة كهرباء المنطقة الغربية في ايران علي أسدي يوم الاثنين عن استراتيجية جديدة لزيادة الصادرات الكهرباء للعراق.

ونقلت وكالة “انباء فارس”، عن اسدي قوله ان شركة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء “توانير” التابعة لوزارة الطاقة الايرانية تبنت استراتيجية جديدة لرفع حجم تصدير الكهرباء للعراق، حيث إن ومع رفع طاقة الانتاج وتطوير شبكة خطوط النقل والتوزيع بالمنطقة الغربية، ستتاح امكانية مضاعفة الطاقة التصديرية البالغة 600 ميغاواط.

ولفت الى أن ايران تصدر الطاقة بكميات ملحوظة لدول الجوار عبر شبكة المنطقة الغربية، وتعد شركة الكهرباء بهذه المنطقة، ممرا تصديريا للطاقة الى العراق.