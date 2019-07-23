تأجيل التصويت على فقرتين في قانون انتخابات المحافظات

صوت مجلس النواب، امس الاثنين، على ما يقارب 20 فقرة من مشروع قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات.

وقال مصدر برلماني إن “مجلس النواب صوت على 20 فقرة من مشروع التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات”. وقررت رئاسة مجلس النواب، إيقاف التصويت على مادتين في تعديل قانون الانتخابات. وكشفت اللجنة القانونية النيابية، عن أسباب تأجيل التصويت على مادتين في قانون الانتخابات المحلية. وقال عضو اللجنة حسين العقابي في بيان إن “الاعتراض على المادة ١٥ والخاصة بالقوات المسلحة جاءت بسبب اعتراض البعض على ادراج اسم البيشمركة وهي قوات من المفترض دستورياً ان يكون تواجدها بالاقليم وليس خارجه والقانون يختص بالمحافظات خارج الاقليم”. وأضاف العقابي، ان “النقطة الثانية تتعلق بالمادة ١٦ المرتبطة بتصويت النازحين وهي ايضا بحاجة الى ايجاد آلية لضمان حقوق النازحين بالتصويت وبنفس الوقت ضمان عدم استغلال تلك الآلية من البعض للتزوير او غيرها”. وجدد رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمه، الاثنين، رفض كتلته للنظام الانتخابي الحالي، منوها الى أن النظام الحالي يعيد انتاج نفس القوى السياسية المتحكمة بالمشهد، ولا تتاح فرصة لبروز قوى سياسية ناشئة تسهم باحداث تغيير سياسي. وقال طعمة في موتمر صحفي “نكرر رفضنا للنظام الانتخابي سانت ليغو المعدل (1,9) او (1,7) كونه يعيد انتاج نفس القوى السياسية المتحكمة بالمشهد السياسي ولا تتيح فرصة لبروز قوى سياسية ناشئة تسهم باحداث تغيير سياسي مقبول”. وأضاف، أن “اعتماد ذلك النظام سيضعف التمثيل الحقيقي للمواطنين ويحصر ادارة الدولة بارادة محدودة مقتصرة على اشخاص بعدد اصابع اليد ويعطل الدور الرقابي وممارسة المساءلة والمحاسبة للفاشلين والمقصرين والمتورطين بالفساد المالي والاداري، كما يتسبب بعزوف شديد عن المشاركة في الانتخابات”. وتابع، “لذا نطالب باعتماد النظام الاعلى اصواتا ليمنح فرصة حقيقية للتعبير عن ارادة الناخبين وافراز مرشحين يعكسون تمثيلا واقعيا للمواطنين ويحملون همومهم ويسعون في انجاز مطالبهم لا انجاز مطالب الزعماء السياسيين، وايضا حصر التصويت بالبطاقة البايومترية مع ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتحديث وتسليم البطاقة البايومترية للناخبين لتصل الى نسب مقبولة”.