خيـــال عاشق
عبد صبري ابو ربيع
عصفورة الحــب ِ
يـا نغماً في القلب
وأنتِ اسيـرةُ الهوى والصب
ودمـوع الهوى على جناحيكِ
والتغريد صار حزيناً
بين شفتيكِ
آهٍ لو تعلمين لذيذ الأنسام
وهي على أغصـان الشجر
والمــاء يجري بيـن يديها
وجميل ُ الصور
يمــــازحُ خديها
والعسل المُر يذوب تحت قدميها
سَـليني يـا أغنية العشق
عمــا يجـول في خــاطري
نغمٌ يجوس اطراف الصدر
يشقيني ويبكيني
ويتركني هائماً على جنبيها
واهٍ يا عصفورة الهوى والشعر
وحنينٌ لا يدركهُ عاشقيها
والهمس ُ يشيخُ
والتغريد يسموُ كــأغاني الغجر
تغفو الأصوات عند ملتقى الفجر
وتنام كحيلة العينين كالزهر
عبـقٌ لا تطيقهُ غـــانية الليل
دعيني أهتزُ كمفرادت الشعر
وأنام حتى مطلع العصر
خذيني يا عصفورتي من اليدين
الى شطآن الهوى وبحور النوى
ليتنـي طـيرٌ بجنـاحين
فأصير عندها كعازف المزمار
ينــــوحُ والليــل جميلُ الابـدار