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رئيس كوردستان لوفد من قيادات الديمقراطي: وحدة الصف تقوي مكانة الاقليم

في لقاء لرئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، مع اعضاء قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذين قدموا التهاني بمناسبة تسنمه مهام منصب رئاسة الاقليم، عبر الوفد عن تأكيده لدعمهم لبارزاني، مثمناً دوره في المراحل المختلفة الماضية في اجتياز الازمات وحل المشكلات.

وجاء في بيان للحزب الديمقراطي الكوردستاني ان اللقاء جرى في اربيل، حيث عبر بارزاني فيه عن شكره لدعم الحزب ومساندته له في مواجهة التحديات واجتياز الازمات.

وأضاف البيان ان وحدة صف الاطراف السياسية الكوردستانية وتعاونها على مستوى الاقليم والعراق عامة سيقوي ويرفع من مكانة ودور الاقليم، مشدداً على دور الديمقراطي الكوردستاني بهذا الصدد.

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