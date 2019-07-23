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زيدان يؤكد ان بايل رفض اللعب ضد بايرن ميونيخ

عاد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريـال مدريد ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم إلى الحديث عن الانتقال المحتمل للمهاجم الويلزي غاريث بايل رافضا اتهامات وكيل أعمال الأخير له ب”قلة الاحترام” للنجم الويلزي ومؤكدا انه رفض خوض المباراة الودية الاعدادية للموسم الجديد ضد بايرن ميونيخ السبت في هيوستن الاميركية.

وقال زيدان في معرض رده عن سؤال حول انتقال بايل عشية المباراة الودية أمام أرسنال الإنكليزي في واشنطن “في البداية، لم أقلل من احترم أي أحد”.

وأضاف “قبل يومين، لم يكن بايل يرغب في اللعب لأن النادي كان يتفاوض على رحيله”. وخسر ريـال مدريد امام النادي البافاري 1-3.

ولم يعد بايل (30 عاما) الذي انضم إلى صفوف ريـال مدريد صيف 2013 قادما من توتنهام الإنكليزي مقابل 100 مليون يورو، يدخل ضمن مخططات زيدان.

وتابع صانع ألعاب المنتخب الفرنسي والنادي الملكي سابقا “اليوم، هو لاعب في ريـال مدريد”، مشيرا إلى أن الويلزي الذي كان ركنا أساسيا في خط هجوم الملكي إلى جانب الفرنسي كريم بنزيمة والبرتغالي كريستيانو رونالدو>

وبخصوص النادي الذي قد ينضم بايل إلى صفوفه، قال زيدان “بصدق، أنا لا أعرف شيئًا”، مستبعدا فرضية صفقة تبادلية مع باريس سان جرمان الفرنسي للحصول على خدامت البرازيلي نيمار

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