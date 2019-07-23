صحة الكرخ:تحتفل باليوم العالمي لصحة المرأة

احتفلت دائرة صحة بغداد الكرخ قسم الصحة العامة وبالتعاون مع قطاعات الرعاية الصحية الاولية كافة ومركز الحمزة لتاهيل المعاقين باليوم العالمي لصحة المرأة وبرعاية مدير عام الدائرة الدكتور جاسب لطيف الحجامي وتحت شعار (المرأة اساس الحياة)

وتضمنت الاحتفالية قراءة آي من الذكر الحكيم وعزف السلام الجمهوري وقراءة سورة الفاتحة على ارواح الشهداء

وبينت مديرة شعبة الاعلام وتعزيز الصحة الدكتورة هيام صبار (ان المرأة لها دور في المجتمع واقدس شي اوصى بها الدين الاسلامي والاحتفالية جاءت بمناسبة اليوم العالمي لصحة المرأة والتي تبدأ من بداية الحمل ومتابعته حالتها الصحية لحين موعد الولادة واخذ اللقاحات كافة فضلا عن متابعته صحة الطفل والاهتمام بالمرأة من خلال اجراء الفحوصات الشهرية ومكافحة الامراض التي تصيبها وتم من خلال الافتتاحية تم افتتاح معرض للصور والتي تجسد اهمية المرأة ودورها واهمية الابتعاد عن مايضر بصحتها ونهاية الحفل تم توزيع دروع وهدايا على النساء المتميزات

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