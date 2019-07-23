صحة الكرخ: افتتاح ردهة الطوارى وصالة العمليات الكبرى وكذلك ردهات العنايه المركزه في مستشفى اليرموك التعليمي…

افتتح معالي وزير الصحة الدكتور علاء العلوان ردهة الطوارى وصالات العمليات الكبرى وقسم الباطنية في مستشفى اليرموك التعليمي وبحضور مدير عام التفتيش ومدير عام الدائرة الدكتور جاسب لطيف علي الحجامي ورئيس مجلس محافظة بغداد ورئيس لجنة الصحة والبيئة في البرلمان و معاون محافظ بغداد لشؤون الصحة و البيئة ومدير قسم الاعلام في وزارة الصحة

وبين الحجامي وخلال حفل افتتاح الاقسام ان الدائرة حريصة على وضع الخطط القصيرة والمتوسطة وبعيدة المدى والتي تهدف الى تطوير الواقع الصحي في جانب الكرخ حيث بدءت بتنفيذ الخطة القصيرة الامد التي شملت اعمال صيانة وتاهيل المباني (الطوارى،صالة العمليات الكبرى،قسم الباطنية وممرات المستشفى) فضلا عن تجهيزها باحدث الاجهزة الطبية ومن مناشى عالمية رصينة مضيفأ ان الدائرة ستبدأ بحملات التاهيل والتطوير في كافة المؤسسات الصحية فضلا عن اكمال الخطط الباقية

واضاف مدير مستشفى اليرموك التعليمي الدكتور مبين علي (ان الافتتاح اليوم ستكون خطوة نحو التقدم بمجال الخدمة الطبية من خلال استقبال المرضى في الطوارى والتي تعتبر واحدة من اكبر ردهات الطوارى في القطر ومجهزة باحدث الاجهزة المنقذة للحياة في الحالات الطارئة وتضم اجهزة اشعة والسونار والرنين ووحدات انعاش الرئة وتضم ٨٠ سرير مؤكدا ان الردهة ستقوم باستقبال المرضى بدأ من ساعة الافتتاح

وحضر حفل الافتتاح مدراء الاقسام في الدائرة و عدد من الاطباء الاختصاص و وسائل الاعلام المرئية و المقروءة