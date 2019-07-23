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صدور طبعة جديدة من رواية ” دِمَشْقيَ ” للفلسطينية سماح العامري

كتب : شاكر فريد حسن

عن دار ” الرقمية ” في رام اللـه ، صدرت طبعة جديدة خاصة بفلسطين من رواية المعمارية الفلسطينية سعاد العامرية الموسومة ” دِمَشْقيَ ” ، الصادرة عن دار المتوسط بإيطاليا العام ٢٠١٦ .

وتحكي الرواية عن ثلاثة أجيال فلسطينيين وسوريين عاشوا عبر سلسلة من العلاقات ما بين دمشق ونابلس والقدس وبيروت في اواسط القرن التاسع عشر وحتى يومنا هذا ، مع سرد لتفاصيل الحياة في بدايات القرن العشرين من حيث هندسة ومعمار البيوت وطبيعة العلاقات الاجتماعية والاقتصادية .

وتمزج الرواية بين التاريخ الجماعي والقصص الشخصية في حارات وأزقة المدينة السورية العتيقة التي تحول العامري الى شخصية من لحم ودم .

وصاحبة الرواية سماح العامري هي كاتبة ومعمارية فلسطينية من مواليد يافا العام ١٩٥١ ، وتعيش في الضفة الغربية بمدينة رام اللـه ، درست في دائرة الهندسة المعمارية بجامعة بير زيت ، وحاصلة على شهادة الدكتوراه من اسكتلندا ، وتشغل مهندسة معمارية وأستاذة للعمارة ومديرة مركز المعمار الشعبي ( رواق ) .

صدر لها في مجال الرواية ” شارون وحماتي ” و ” ومراد مراد ” و ” وغولدا نامت هنا ” ، وتعتمد في كتاباتها الأسلوب الساخر الهزلي .

بالإضافة الى مجموعة كتب حول العمارة في فلسطين ، نذكر منها : ” عمارة ترى كراسي ، العمارة الفلاحية ، البلاط التقليدي في فلسطين ” .

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