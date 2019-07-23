عبدالمهدي: لا أميز الكورد على أحد.. ولكن

اكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، انه لا يميز الكورد عن باقي شرائح المجتمع العراقي.

وقال عبد المهدي في لقاء بمجموعة من الإعلاميين “لا أميز الكورد على احد، وكل العراقيين متساوون لدينا، ولكن لكل ملف اهميته”.

واضاف انه “يجب ان نهتم به حسب قضيته ونقف عنده لحل القضايا وليس لتصعيدها”، موضحاً “نلتزم بالقانون، وقانون الموازنة العراقية يقول يجب ان تسلم كوردستان ٢٥٠ الف برميل نفط الى الدولة العراقية، واذا لم تسلمها فسيتم اقتطاع مبلغها من الموازنة، وهذا ما نقوم به بالضبط”.

وتابع عبد المهدي ان “الرواتب كلها جاءت من فترة الحكومة السابقة، وهي تدفع في اطار الموازنة وبشكل مشروع، وهذا يفرح سكان كوردستان ويربط ابناء الوطن الواحد بوطنهم الواحد”.