عبد المهدي يسلم روحاني رسالة بريطانية

التقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في العاصمة طهران يوم امس الاثنين، الرئيس الايراني حسن روحاني .

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته (المدى)، انه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين والشعبين الجارين وتطورات الاوضاع في المنطقة وسبل نزع فتيل الأزمة الراهنة”.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد وصل إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية على رأس وفد يضم وزراء المالية والنفط والدفاع والنقل ومستشار الأمن الوطني وعددا من المسؤولين والمستشارين.

وقبل ساعات من زيارة طهران، ذكر بيان لمكتب عبد المهدي ان الاخير “تلقى اتصالا هاتفيا من وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت، وجرى بحث العلاقات الثنائية، وسبل تدعيمها بما يلبي طموح الشعبين الصديقين”.

وأضاف البيان انه “تم التباحث حول الأمن الإقليمي وسبل التهدئة والعمل على تلافي عوامل التصعيد”، متابعا أن الجانبين “أكدا على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وعلى أهمية حرية الملاحة لجميع الدول واحترام القانون الدولي، واتفقا على التعاون لتحقيق ذلك”.

واحتجزت إيران ناقلة نفط بريطانية “ستينا إمبيرو” الخميس الماضي، قالت إنها اصطدمت بقارب صيد.

واقتادت قوة من البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني الناقلة البريطانية إلى ميناء بندر عباس، وعلى متنها 23 من أفراد الطاقم.