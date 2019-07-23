قدوم الجيش الامريكي لدول الخليج لايحتاج ترحيب فهم اهل البيت،

نعيم الهاشمي الخفاجي

عندنا مثل عربي يقول ياضيفنا ان زرتنا فنحن الضيوف وانت ابو البيت، الجميع يعرف الحقيقة والمستر ترمب وصف دول الخليج في البقرة السمينة ان جف لبنها يقوم بذبحها، ترمب بخطاب قال اذا رفعنا ايدينا عنهم خلال اسبوعين فقط تنهار انظمتهم، لذلك قدوم الجيش الامريكي للخليج لايحتاج موافقة احد، احد المستكتبين كتب مقال يحمل الاسم التالي

مرحبا بأميركا في……..، بقرة ترمب الحلوبة

اضطريت ان احذف اسم السعودية بصفحتي في الفيس بوك لربما المستر مارك يحضرني اهم شيء عدم ازعاج الابقار الحلوبه وخاصة البقرة الكبيرة الهولندية والتي تعطي حليبها للحلاب المستر ترمب دون غيره،

اصدار العاهل او الزعيم الفلاني باستقبال قوات عسكرية أميركية في السعودية والذي يعتبر ذلك المستكتب بقدوم الجيش الامريكي لحراسة ديارهم في انه أمرٌ تاريخي بالغ الأهمية،

التصعيد العسكري في مياه الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان الغاية منه حلب ابقار الخليج والضغط على ايران ومحاصرتها وان سنحت لهم فرصة يستثمروها بضرب ايران، بالمقابل الساسة في إيران لايتحرجون ان يعلن قادة كبار في الدولة الايرانية ان ايران أصبحت تعلن احتلالها لأربع عواصم عربية وانها تمسك بخيوط اللعبة …….الخ

الحلاب ترمب ينفذ مايمليه عليه اللوبي الصهيوني بشن حرب ضد ايران، بالمقابل الاخوة بالجمهورية الاسلامية لديهم آيدولوجيا دينية ان وقوع الحرب يكون النصر لهم ولمحورهم محور المقاومة،

افتعال الازمات من قبل ترمب بالخليج مع ايران الغاية من ذلك يقول لدول الخليج ان أمن الخليج ليس أمناً خاصاً بدولة وحدها بل هو أمرٌ يهم العالم بأسره وبخاصة الدول الغربية الحليفة والتي يقف على رأسها الدولة الأقوى في التاريخ الولايات المتحدة، وهي اليوم تقف عسكرياً في مواجهة إيران في مياه الخليج وتعزز وجودها العسكري في المنطقة باستقبال قواتها في اراضي …….أهم بقرة حلوبة من ناحية المساحة والاقتصاد والثروة،

تركيا ايضا حلبت العراق وسوريا وقطر بشكل جدا ممتاز، تركيا افشلت هجوم حفتر لاحتلال طرابلس ولديها قواعدها العسكرية في قطر والصومال وغيرهما وتدعم كل منظمة حركة الاخوان بالدول العربية والاسلامية، حال وصول القوات الامريكية للخليج أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» عن أن «شركة لوكهيد مارتن فازت بعقد قيمته 1.48 مليار دولار لبيع منظومة ثاد الدفاعية الصاروخية للسعودية» وهو تعديل لاتفاق سابق ما يجعل القيمة الإجمالية لصفقة ثاد تصل إلى 5.36 مليار دولار، وقد قالت وزارة الدفاع الأميركية، أمس السبت، «إن استقبال قواتنا في السعودية يوفر ردعاً إضافياً ويعزز قدرتنا على حماية مصالحنا» بحسب «العربية نت».

هناك صراع دولي بمنطقتنا صراع روسي ايراني تركي يقابله صراع امريكي اوروبي بدعم الابقار الحلوبة الخليجية ضد ايران وضد شيعة العراق بسبب وقوف ساسة احزاب شيعة العراق بموقف مؤيد ضد امريكا ومعسكرها، الان طرحت

فكرة إنشاء تحالف عسكري لحماية النقل البحري في الخليج فكرة لدول عقدت مؤتمر وارشو الذي عقد في اذار يضم الكثير من الدول الجائعة التي تريد حصتها من ترمب التي يدفعها لهم من بترول العرب، في الختام ترمب ومعسكره يفكرون حسب ما اسمعه من اصداقائنا العراقيين ان ترمب يفكر بالمادة والدنيا ونحن نفكر بالحياة الابدية بالآخرة واكيد الآيدولوجيا الدينية تحقق النصر، في بلداننا موت الملايين وتجويع الملايين جدا عادي لان الله يغنيهم بالجنة اهم شيء نقف مع حماس التي خلعت بشار ومن معه عندما تعرضت سوريا للارهاب ووقفت حماس مع الجماعات الارهابية وشكلت عصابات اكتاف بيت المقدس.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي.