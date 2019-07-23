قصيدة حب، من نظم الشاعر نزار قباني * د. رضا العطار

علمني حبكِ ان احزن

علمني حبكِ ان احزن

وانا مجتاج منذ عصور

لإمرأة تجعلني احزن

لإمرأة ابكي فوق ذراعيها

مثل العصفور

لإمرأة ، تجمع اجزائي

كشظايا البللور المكسور

علمني حبكِ سيدتي اسوأ عادات

علمني ، افتح فنجاني

في الليلة ، آلاف المرات

واجرب طب العطارين

واطرق باب العرافات

علمني ، اخرج من بيتي

لأمشط ارصفة الطرقات

واطارد وجهك

في الامطار

وفي اضواء السيارات

واطارد ثوبك

في اثواب المجهولات

واطارد طيفك

حتى . . حتى

في اوراق الاعلانات

علمني حبك

كيف اهيم على وجهي ، ساعات

بحثا عن شعر غجري

تحسده كل الغجريات

بحثا عن وجه، عن صوتِ

هو كل الاوجه والاصوات

ادخلني حُبكِ . . سيدتي

مدن الاحزان

وانا من قبلك لم ادخل

مدن الاحزان

لم اعرف ابدا

ان الدمع هو الانسان

ان الانسان بلا حزن

ذكرى انسان

علمني حبكِ

ان اتصرف كالصبيان

ان ارسم وجهكِ بالطبشور

على الحيطان

وعلى اشرطة الصيادين

على الاجراس ، على الصلبان

علمني حبك . . كيف الحب

يغير خارطة الازمان

علمني . . اني حين احب

تكف الارضُ عن الدوران

علمني الحب اشياء

ما كانت ابدا في الحسبان

فقرأت اقاصيص الاطفال

دخلت قصور ملوك الجان

وحلمت ان تتزوجيني

بنت السلطان

تلك العيناها

اصفى من ماء الخلجان

تلك الشفتاها

من زهر الرمان

وحلمتُ باني اخطفها مثل الفرسان

وحلمت بأني اهديها اطواق اللؤلؤ والمرجان

علمني حبك سيدتي ما الهذيان

علمني . . كيف يمر العمرُ ولا تأتي بنت السلطان

علمني حبك

كيف احبكِ

كيف احبك في كل الاشياء

في الشجر العاري ، في الاوراق اليابسة الصفراء

في الهواء الماطر . . في الانواء

في اصغر مقهى . . نشرب فيه

مساء . . قهوتنا السوداء

علمني حبك . . ان آوى

لفنادق ليس لها اسماء

وكنائس ليس لها اسماء

ومقاه ليس لها اسماء

علمني حبك . كيف الليل

يضخمُ احزان الغرباء

علمني كيف ارى بيروت

إمرأة طاغية الاغراء

إمرأة تلبس كل مساء

اجمل ما تملك من ازياء

وترش العطر على نهديها

للبحارة والامراء

القصيدة التالية والتي غناها القيصر كاظم الساهر، فهي !

قولي (احبكَ)

قولي احبكَ . . كي تزيد وسامتي

فبغير حبكِ لا اكون جميلا

قولي (احبكَ) كي تصير اصابعي

ذهبا . . وتصبح جبهتي قنديلا

قولي (احبكَ) كي يتم تحولي

فأصير قمحا ، او اصير نخيلا

الان قوليها ، ولا تترددي

بعض الهوى لا يقبل التأجيلا

قولي (احبكَ) كي تزيد قداستي

ويصير شِعري في الهوى إنجيلا

سأغيًر التقويم لو احببتني

امحو فصولا ، او اضيف فصولا

وسينتهي العصرُ القديمُ على يدي

واقيم مملكة النساء بديلا . .

قولي (احبكَ) كي تصير قصائدي

مائية ، وكتابتي تنزيلا

ملكُ انا . . لو تصبحين حبيبتي

اغزو الشموسَ مراكباً وخيولا

لا تخجلي منيً ، فهذي فرصتي

لأكون رباً . . او اكون رسولا. .

* مقتبس من ديوان الشاعر م 2 ص 484

* مقتبس من ديوان الشاعر م 1 ص 701