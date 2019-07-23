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كاتانيتش يعلن قائمة العراق لبطولة غرب آسيا

اعلن مدرب منتخب العراق لكرة القدم، كاتانيتش، يوم الاثنين، قائمة اسود الرافدين المشاركة في بطولة غرب اسيا.

ويتجمع المنتخب في كربلاء يوم الخميس المقبل، باستثناء لاعبي الزوراء، الذين سيتم التحاقهم عقب نهائي الكأس.

وضمت القائمة لحراسة المرمى جلال حسن ومحمد حميد ومحمد صالح، وللدفاع احمد ابراهيم وميثم جبار وسعد ناطق ونجم شوان وعلاء مهاوي وسامح سعيد وضرغام اسماعيل ومصطفى محمد، ولخط الوسط صفاء هادي وامجد عطوان وحسين علي ومازن فياض وكرار نبيل ومحمد قاسم ومهدي كامل وابراهيم بايش وهمام طارق، وللهجوم علاء عباس ومهند عبد الرحيم وايمن حسين.

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