لاعبو الزوراء يغيبون عن أول تجمع لمنتخب العراق استعداداً لغرب آسيا

كشف مصدر مقرب من الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن موعد اول تجمع للاعبي المنتخب الوطني، استعدادا لبطولة غرب اسيا.

وقال المصدر ان “المنتخب سيبدأ تحضيراته لبطولة غرب اسيا يوم 25 من شهر تموز الجاري من خلال أول تجمع سيقام للاعبي المنتخب تحت اشراف المدرب كاتانيتش”.

واضاف المصدر ان “لاعبي الزوراء سيغيبون عن التجمع الاول، لارتباطهم بنهائي بطولة الكأس، المقررة يوم 26 من الشهر ذاته”.

ومن المقرر ان يواجه الزوراء فريق الكهرباء في نهائي بطولة كأس العراق، بعد تأهلهما على حساب ناديي القوة الجوية والطلبة.