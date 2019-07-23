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لجنة مشتركة لتسليم 250 الف ب/ي من نفط كوردستان الى بغداد

كشفت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان للمباشرة بتسليم 250 ألف برميل من النفط الخام يومياً الى بغداد.

ونقلت صحيفة “الصباح” الحكومية عن عضو اللجنة أمجد العقابي قوله إن “الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة من وزارتي النفط في كل من حكومتي المركز والإقليم للمباشرة بتسليم 250 ألف برميل من النفط الخام يومياً في الإقليم الى شركة تسويق النفط (سومو)”.

وبين العقابي، إن “الإقليم أكد إن عدم تسليمه تلك الإيرادات منذ بداية العام ولغاية الآن سببه تأخير تشكيل الحكومة هناك”، وتابع: إن “تلك الإيرادات ستسلم الى بغداد بأثر رجعي اعتباراً من كانون الثاني من هذا العام ولغاية الآن”، حسب التصريح.

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