ما الذي يجمع بين سيرين عبد النور وكاريس بشار ومحمود نصر؟

نشرت الفنانة سيرين عبد النور مقطع فيديو يجمعها بزوجها فريد رحمة وهما يتناولان العشاء برفقة الفنانين السوريين كاريس بشار ومحمود نصر في أحد مطاعم مدينة بيروت.

سيرين عبد النور أكدت أن لا عمل فني يجمع بينها وبين كاريس بشار ومحمود نصر، وأنهما اجتمعا على العشاء كزملاء وأصدقاء.

من ناحية أخرى أوضحت سيرين أنه لا يزال أمامها أسبوعاً كاملاً للإنتهاء من تصوير مشروعها الفني “ديفا” الذي سوف يعرض في الخريف المقبل على شاشة “mbc” .

كما أكدت سيرين أنها سوف توقّع قريباً على عملها الدرامي للموسم الرمضاني 2020 وأنها سوف تعلن في الوقت المناسب عن إسم الشركة التي سوف تنتج مسلسلها.

سيرين عبد النور التي تملك قاعدة جماهيرية كبيرة في سورية، أحيت حفلاً غنائياً ناجحاً في مدينة اللاذقية قبل عدة أيام.