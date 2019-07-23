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مسرور بارزاني يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي علاقات أربيل – بغداد

تلقى رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

الوزير الأمريكي جدد خلال الاتصال تهانيه وتبريكاته لرئيس وزراء الإقليم، معرباً عن تمنياته بالنجاح له ولكابينته الحكومية، وشدد على أهمية علاقات الصداقة التي تربط بلاده بإقليم كوردستان، كما أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم جهود الكابينة الجديدة لحكومة الإقليم، خاصة في مجال الإصلاح الاقتصادي.

كما أعرب بومبيو عن ارتياحه لزيارة وفد رفيع من إقليم كوردستان إلى بغداد، مشدداً أن الولايات المتحدة تشجع الطرفين على حل المشاكل العالقة عبر الحوار.

من جانبه عبّر مسرور بارزاني عن شكره لوزير الخارجية الأمريكي، وأكد أن حل المشاكل العالقة مع بغداد يجب أن تكون عبر الالتزام بحقوق وواجبات كلا الطرفين.

كما تحدث رئيس وزراء إقليم كوردستان عن أهمية استمرار المساعدات الأمريكية المقدمة لقوات البيشمركة.

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