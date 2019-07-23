ناديا والأيزيديين ليسوا بحاجة الى التحزب بين PDK وقبل PKK وبعد الآن.؟

أمركم ( غريب ) وعجيب ومضحك ومبكي يا ( الأعلام ) في حزبنا الديمقراطي الكوردستاني العراقي الحالي وبين حين وآخر تدفعون وتحرضون ( البعض ) من فندوكا المسلمون ضد بكاء وويلات ومأسات أختكم ( ناديا مراد ) وغيرها من الناجيات الأيزيديات من أيدي الفحول والكلاب الداعشية اللعينة أن كنتم تسمون أنفسكم قوميون وعلمانيون والعكس هو الصح.؟

في الليلة الماضية تفاجأت بوجود ( تهم ) كاذبة وباطلة ومرة أخرى بحقها في جريدة ئه فرو / اليوم الصادرة في محافظة دهوك وحسب ماهو موجود وأدناه …………

https://evronews.net/ku/%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%da%b5%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d9%87%e2%80%8c-%da%98-%d9%86%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8e-%da%a4%d9%87%e2%80%8c%d9%83%d9%87%e2%80%8c%d9%86%d8%8c-%d8%a6%d9%87%e2%80%8c%d9%88/155813/

حيث يقول كاتبها ( المفلس ) المدفوع رزكار كيسته ى …………..؟

به‌ڵا خوه‌ ژ نادیایێ ڤه‌كه‌ن.؟

ئه‌و بخوه‌ قوربانیا دو تیرۆرانه‌.؟

دعوا ناديا وشأنها لكونها ضحية ( 2 ) جهتين أرهابيتين.؟

1.الدواعش.؟

2.PKK.؟

چه‌ند رۆژه‌كه‌ ل فێسبووكێ.؟

هێرشه‌كا ب هێز.؟

ل سه‌ر كچا ئێزدی.؟

نادیا مۆراد دهێته‌ رن.؟

هه‌لوێستێ نادیایێ بێڕێزی ژی ب.؟

خووشك و برایێن مه‌.؟

یێن كوردێن ئێزدی بێته‌كرن.؟

نادیایێ، یا كو ڤیای.؟

ناڤێ كوردستانێ و حوگكمه‌تا وێ.؟

ل ده‌ڤ سه‌رۆكێ ئه‌مریكا ڕه‌ش بكه‌ت.؟

ئه‌ز بخوه‌ ڤێ ڕوودانێ.؟

ب شێوه‌یه‌كی دی دخوینم.؟

یا گرنگ ئه‌وه‌ كو.؟

دڤێت پێشیێ ئه‌م بزانین.؟

كانێ كێ نادیا چێكریه‌.؟

و كی ل پشت وێ یه‌.؟

و كی وێ بڕێڤه‌ دبه‌ت.؟

نه‌ كانێ نادیا چ دبێژیت.؟

و چ دكه‌ت.؟

هه‌ر كه‌سێ های ژ نادیایێ و بزاڤێن وێ هه‌بیت.؟

باش دزانیت كو نادیا چێكریا.؟

پ ك ك یه‌ و.؟ PKK

ڕێكخراوا وان یا بناڤێ ( یه‌زدا ) .؟

نادیا تنێ په‌یكه‌ره‌كه‌.؟

ئه‌و نه‌شێت ئێك پێنگاڤ بێی.؟

(پ ك ك ) پاڤێژیت.؟

نه‌شێت ئێك په‌یڤ بێی وان باخڤیت.؟

ههههههههههههه ياااااااااااااااا ( كيسته ى ) الخائف الهارب من قول كلمة ( الصح ) والصدق و الحقيقة وعدم التطرق الى ظلمها وأغتصابها بأيدي أخوتك الدواعش في الدين .؟

نعم والف مرة وأكرر أخوتك في ( الدين ) والطائفة السنية الداعشية الأرهابية وهل هناك فرق بين الداعشي المسلم السني المذهب وغيرهم قبل الآن وبعد الآن.؟

أن كلامي ورأي ومعلوماتي وتوضيحاتي الشخصية الدائمة هذه يا الكيسته ى الخائف والأغلبية من أعلام البارتي وهذه الجريدة ( ئه فرو ) اليوم بالذات………….؟

أتت وستأتي اليكم وضدكم بسبب هروبكم وخوفكم من قول الحقيقة وهو من هم ( الداعش ) والى أية ديانة وطائفة ينتمون.؟

من صنع الداعش ومن جلب الداعش الى ( شنكال ) وبقية المناطق الأيزيدية.؟

من كان هناك ( الحاكم ) الأوحد في ( شنكال ) وبحزان وبقية المناطق للأيزيدية.؟

من هرب وترك شنكال بأيدي PKK خوفآ من ( ظل ) الداعش وكذبآ.؟

نعم هربوا من ظل الداعش وكذبآ وهم ليسوا خائفون وحتى من ( رب ) الداعش.؟

كلامي هذا ليست دفاعآ عن خطط ومؤامرات PKK في شنكال ومحاولاتهم بخلق الفتنة والتفرقة بين الأيزيديين أنفسهم ومثلما كان هذا المخطط موجود في شنكال وقبل عام 2014م.؟

أن أتهاماتك ( التافهة ) الباطلة يا الكيسته ى بحق هذه ( ناديا ) المظلومة بأيدي أخوتك الدواعش بأنها ومنظمة ( يزدا ) من صناعة PKK.؟

تضحكني وتجبرني أن أقول و أصف جميع الأيزيديين مع الأعتذار ب ( المرأة ) الجميلة وزوجها البارتي يخاف ويغار عليها من نظرات PKK هههههههههههههه.؟

من جلب ونشر PKK في منطقة ( بارزان ) وعموم كيسته ى وبهدينان.؟

أخوتك المسلمون من ( الترك ) والعرب والفرس وليست ناديا مراد والأيزيديين.؟

عندما تتحول الى ( رجل ) شجاع وغير مغرور على ( النساء ) وتقوم بطرد PKK من أطراف قريتك كيسته ى ودهوك وعموم كوردستان ستقوم ناديا مراد بطردهم من شنكال.؟

شئ مخجل ومضحك أن تتهم هذه المظلومة وباطلآ وكذبآ بأنها صناعة PKK وهي لالالالالالا تعرف أن تقول PKK أنما BBKI……………؟

سأختصر الكلام والطعنات لك وللأغلبية من ( مسؤؤلي ) الأعلام في البارتي وعلى شكل ( نصيحة ) وتحذير أخير وليست آخر ………………….؟

1.وأكرر لالالالالالالالا تحولوا أنفسكم مثل ذلك ( الرجل ) البخيل المغير الخائف من نظرات PKK وبقية الأحزاب على زوجته الجميلة ( الأيزيدية ) مع تكرار الأعتذار والأحترام……..؟

2.أفهموا وأعلموا ونحن وجميعآ الآن في ( العقد ) الثاني من القرن ( 21 ) قرن النور والعلم والتطور والتكنولوجيا السريعة والعجيبة ولسنا في تلك القرون الظلامية الداعشية اللعينة.؟

أنتهى عصر ( التنظيم ) السري الداخلي للبارتي وقبل الجميع ولي شرف كبير عندما أشرفت على أوسع منظمة سرية داخلية للبارتي ولجنة محلية الشيخان المناضلة ومابين الأعوام 1984 – 1997م ولكن والآن هو عصر ( العمل ) والتنظيم العلني وتقديم الخدمات وعدم التفرقة بين أيزيدي وأيزيدي في ( شنكال ) وبقية القرى والمناطق ذات الغالبية الأيزيدية السكان.؟

عند العمل وتقديم الخدمات الأنسانية والفعلية الصادقة النيات في ( شنكال ) ستقوم ( ناديا ) وجميع الأيزيديين بفصل ( الأسود ) عن الأبيض وليست بواسطة ( الغرور ) والتنظيمات والخوف والحقد على PKK بسبب وجود زوجتكم …….الجميلة في شنكال وبحزان …..؟

3.وأخيرآ وليست آخرآ أن ( جميع ) الحركات والأحزاب العراقية الكوردية العربية التي أتت وستأتي وتحكم جميع القرى والمناطق الأيزيدية وبعد عام 1958م ولحد اليوم قد فشلوا أنسانيآ بحق الأيزيديين ولم يكونوا صادقون ( العمل ) والخدمات لهم أنما هدفهم هو ( الكسب ) والأنتماء الورقي الى حركاتهم وأحزابهم والتصويت لهم في يوم الأنتخابات.؟

مثلآ ولنبدأ من حزب ( الشيوعي ) العراقي وقبل البارتي وولادة PUK و PKK.؟

بعد ( الأنقلاب ) وأعلان جمهورية العراق وسيطرتهم وبشكل غير مباشر على العراق كثروا من تنظيماتهم بين الأيزيديين وعامة والشنكاليين وخاصة والنتيجة هو ( عدم ) العمل والخدمات لهم وناهيك عن أعتقال وملاحقة وأعدام العشرات منهم وبعد عام 1963م.؟

بعد عام 1968م جائهم البعثيون وفرضوا عليهم ( التبعيث ) التنظيم الحزبي الأجباري ولكن ودون وجود أية عمل وخدمات أنسانية لهم.؟

بعد عام 2003م جاء ( البارتي ) اليهم وقبل الجميع وحاول ( تقليد ) وتطبيق أفكار البعثيين عليهم وفرض حزبيتهم والتفرقة بين الأيزيدي ( البارتي ) والأيزيدي اليكتي وغيرهم.؟

ههههههههههه واليوم نسمع عن أدوار PKK بينهم وأهدافهم وأطماعهم وهو محاولة ( الكسب ) والتنظيم السري والداخلي وبدون عمل وخدمات مستحقة لهم والسبب لكون PKK ليسوا عراقيين الأصول وهم حزب ( غريب ) ودخيل ومفروض مخابراتيآ على ( شنكال ) وعموم كوردستان وحالة مؤقتة ولم ولن تنجح في ( الزواج ) من الأيزيدية ياااااااااااااااااااااا كيسته ى وأعلام البارتي ولكي تغيروا من نظراتهم ( الفاشلة ) والحاسدة وفقط.؟

بير خدر الجيلكي

المانيا في 23.7.2019