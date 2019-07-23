نشاط متميز “للجنة الدفاع عن حقوق الانسان – استراليا ” امسية تضامنية مع قضية اللاجئين “

شاركت “لجنة الدفاع عن حقوق الانسان – استراليا بفاعلية في الامسية التضامنية مع قضية اللاجئين من المحتجزين في مراكز الاحتجاز ومن اصحاب الفيزا المؤقتة التي اقيمت في قاعة باربارا ستريت.

وكانت مجموعة من اللاجئين من اصحاب الفيزا المؤقتة قد اتصلت بلجنة الدفاع عن حقوق الانسان للمساعدة في دعم مطالبهم في تسريع النظر في قضاياهم وفي السماح لهم باستقدام عوائلهم الخ معرفة منهم بدور اللجنة في تبني حقوق الانسان وقضية اللاجئين .

وقد غطى د احمد الربيعي في هذه الامسية الجانب المتعلق بحقوق الانسان من قضية اللاجئين ومنهم اصحاب الفيزا المؤقتة من خلال المحاور التالية :

– الجوانب الانسانية واثر الجانب السياسي ( توازن القوى السياسية ودور قوى اليمين والعنصرية ، المتغيرات الاقليمية والدولية ، الازمات الاقتصادية الخ).

– عرض المواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق اللاجئين والتي وقعت عليها استراليا .

– ملخص بالطيف الواسع من الحقوق التي كفلتها تلك المعاهدات .

– مواقف كبرى منظمات حقوق الانسان ” منظمة العفو الدولية ” ، ” منظمة هيومن رايت ووج ” و ” المفوضية الاسترالية لحقوق الانسان “.

– بدائل الاحتجاز ومنها الفيزا المؤقتة .

– مستويات التحرك لدعم قضية اللاجئين :

. الحقوقي / القانوني .

. الاعلامي

. الشعبي ( الجاليات ومنظمات المجتمع المدني والاطر الدينية والاكاديمية والثقافية والاجتماعية )

. الرسمي ( اعضاء البرلمان والمسؤولين والوكالات الخ).

،من الجدير بالذكر ان ” الورشة المسرحية “التابعة للصالون الثقافي في منتدى الجامعيين العراقي الاسترالي قد قدمت عرضا مسرحيا رائعا نال اعجاب الحضور عنوانه ” احبك استراليا ” من تأليف الشاعر وديع شامخ منسق الصالون الثقافي واخراج المبدع عباس حربي ومساعد المخرج جاسم الخالدي وتمثيل الممثلين فريال الخميسي وسميح موسى وزيا يوخنا وادور ليون وحسان قصقص وسلوان العيدان