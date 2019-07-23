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وزارة كوردستانية تحظر استخدام موظفيها الهواتف الذكية أثناء الدوام الرسمي

قرر وزير النقل والمواصلات في حكومة إقليم كوردستان، آنو جوهر، منع استخدام الهواتف الذكية من قبل موظفيه، أثناء ساعات الدوام الرسمي، كي لا تشغلهم عن تسيير معاملات المواطنين.

ووجه الوزير بمنع استخدام الهواتف الذكية من قبل الموظفين العاملين في كافة الدوائر التابعة للوزارة، بالإضافة الى إنهاء جميع معاملات المواطنين وعدم تأجيلها الى اليوم الثاني، والتقليل من الروتينيات.

وأكد وزير النقل على ضرورة إحترام الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وإعطائهم الأولوية في تسيير معاملاتهم في الدوائر التابعة للوزارة، بالإضافة الى إحترام جميع المراجعين والقضاء على الرشوة، مطالباً جميع موظفي الوزارة الإلتزام بالدوام الرسمي من الساعة 8 صباحاً، ولغاية الساعة 3 من بعد الظهر، وبخلافه ستتخذ بحقهم الاجراءات اللازمة.

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