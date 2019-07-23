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وزير الصناعة والمعادن يبحث مع وكيل وزير الصناعة الايراني سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

استقبل وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبد الله الجبوري هذا اليوم الاثنين الموافق 22 تموز، وكيل وزير الصناعة الايراني محمد رضا مودودي والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين .
وجرى خلال اللقاء مناقشة امكانية التعاون بين البلدين وسبل تطوير العلاقات المشتركة وفي كافة المجالات لاسيما الصناعية منها.
وقد اكد السيد الوزير عمق العلاقات التي تربط بين الشعبين الجارين، مؤكدا رغبة العراق بتعزيزها في مختلف المجالات الصناعية منها والتجارية، موضحا ان الوزارة ترغب في التعاون الصناعي مع الشركات الايرانية الرصينة ذات الخبرة والكفاءة العالية لتطوير شركاتها الصناعية وفي مختلف المجالات وبما يعود بالمنفعة على الطرفين.
من جانبه اشار الوفد الايراني الى استعداد الشركات الايرانية للعمل داخل العراق، مستعرضا امكانياتها وخبراتها واهم المشاريع المنفذة من قبلها ولاسيما ان هناك تعاون مسبق مع الشركات العراقية في مجالات متعددة، مؤكدا الرغبة في تعزيز العمل المشترك والتوصل الى نتائج ايجابية ومثمرة في المستقبل القريب.

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