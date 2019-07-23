وطن للبيع المراجعة مكتب عقارات اياد جمال الدين

اعلان نقلا عن

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18/7/2019

اعلن السيد اياد جمال الدين السياسي العراقي المعروف بمواقفه المؤمنه بالحقوق والحريات واقامة نظام ديمقراطي بعيد من تدخل الدين في قيامه واحترامه لحقوق وحريات الشعوب والاديان غريب جدا ان نقرأ عنه ما تفضل به ادناه :

العراق متضرر من وجود غدة سرطانيه اسمها كردستان .

ولا بد من علاج لهذا السرطان .

الحل الافضل هو/ بيع السليمانيه الى ايران وبيع اربيل الى تركيا .

وعودة دهوك الى نينوى كما كانت .

وتبقى كركوك محافطة عراقيه ..

انظر الى هذا الطرح من قبل من يدعي بانه رجل دين وسياسي مخضرم من العيار الثقيل لما له من لقاءات تلفازيه وانتقاداته اللاذعة حتى لايات قرانيه وسيرة محمد عليه الصلاة والسلام وفق منظوره الفكري على اساس المكتسب من دراساته الدينه .

ليس لنا اعتراض على ما يقول فهو حر في التفكير ايمانا منا بحرية التعبير عن الرأي وكمسلين هناك من يحاسبه او يكافئه على افكاره ومواقفه بما يتعلق بالدين وموقفه منه .

اما ان ياتي ويعلن عن بيع وطن محتل لشعب محتل من قبل عرقه والتركي والفارسي فهذا امر مروض بكل القياسات من الشرائع السماويه الى القوانين الوضعيه .

((يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير )) سورة الحجرات الايه 13 من الدستور الشرعي الاسلامي .

يبدو بان السيد اياد جمال الدين لم يهضم هذه الايه او يقفز عليها عند تلاوته للقران الكريم لكي يمجد افكاره الشوفينيه بحق اصحاب الاوطان لياتي ويعلن وطنا لامة محتله للبيع .

اما نسبة الى القوانين الوضعيه سيدي ارشدك الى مطالعة القوانين الصادرة من المجتمع الدولي بحق تقرير المصير للشعوب ومحاربة ظاهرة الاستعمار .

تاريخيا اتمنى ان تخصص من جزء من وقتك لرؤية خارطة العالم ومن وثائق الوزارة الخارجيه البريطانيه والامبراطوريه العثمانيه لكي تتطلع على خارطة كوردستان فهي موجود وجود الكورد

عليها قبل ظهور اجدادك في المنطقه عندما خرجوا بغزوا البلدان والشعوب تحت شعار نشر الدين الاسلامي من الجزيره العربيه وعند قراءة تاريخ تلك الغزوات يظهر للقارئ مدى الوحشيه التي تعرضوا لها الكورد والامازيغ وغيرهم من الشعوب الى الابادة والسبي واحتلال اوطانهم فوجود كوردستان وجود تاريخ قبل ولادتك بقرون وما تعلنه الان عن بيعها نابع من رؤيتك الفاقدة المصابة بعمى الالوان ثم لو كان في نظرك وغيرك من الشوفينين كوردستان سرطان في الجسد العراقي ما الذي يمنعكم من استئصاله ؟ دون ان تذكر السرطان الخطير المصاب به العراق من لدن افسد نظام في العالم نظام العمائم الماثل لاجندات خارجيه . .

سياسيا سيدي تعلم ان كنت بلا شك قارئ تاريخ وشعوب العالم ونظالهم من اجل الحريه بتقديم الملايين من الضحايا وانهار من الدماء الطاهره من اجل الحرية والسيادة والاستقلال ولم يكن الشعب الكوردي خارجا من معادلة الحروب من اجل الحريه والسلام بل حارب قبل ولادتك سيدي وسوف يستمر يحارب طالما هناك حق ضائع مغتصب عربيا وتركيا وفارسيا وان طال الامد لقرون اخرى فعليك وعلى غيرك من امثالك ان تكونوا في مستوى العقل البشري بصيغ انسانيه متحرره من الشوفينيه بوضع النقاط على الحروف وبجرأة الفارس الشجاع المدافع عن الحق دون تميز و الاقرار بالحق الكوردي كما لك من الحقوق من دون ذلك سوف ترحل وامثالك وتصبحوا في خبر كان والشعب الكوردي باقي ازلي على تربة وطنه كوردستان كما رحلوا اصحاب الانفالات وضرب حلبجه باسلحة الابادة الجماعيه اسال عن نفسك اين هم والكورد بالامس واليوم ؟

ثم هناك بند في اعلانك الا وهو تقسيم كوردستان وتوزيعها وفق اجتهاداتك الخائبه ببيع جزء منها لايران واخرى لتركيا و ربط دهوك بنينوى والابقاء على كركوك محافظه عراقيه انه حقا افكار لانسان فقد وعيه وتوزيع جهنمي لا يفكر به الا شوفيني يحمل افكارك العفنه التي لا تتلائم حتى مع العصور الوسطى عليك وعلى امثالك ان يعلموا بان جبل حمرين هو الحد الطبيعي الفاصل بين العراق وكوردستان ولا يمكن لكوردي يحمل ادنى درجات الغيره والكرامه ان يقبل بغيره حتى ولو دامت الحروب قرونا وفي عصر الانترنيت والتقدم العلمي الهائل الذي فتح عيون الناس عن ما يجري في العالم وعن الحقوق والحريات . واخيرا ليس لي عتب عليك فانت سيدي من اعلانك البغيض اصبحت في نظري من الذ اعداء الحريه وان ثرثرتك من هنا وهناك ليس الا لتعلن عن نفسك بانك رقم من ارقام حملة العلوم اتمنى ان تصلك ما كتبت وان تعلن عن موقفك ان كنت مصرا او قابل لاعادة النظر في حساباتك تجاه امة مسالمه مغتصبة الحقوق والحريات كم كنت اراك رائعا ديمقراطيا انسانا حاملا للقيم والمبادئ التي تخدم الاخوة والمحبه الصادقه وشجاعا لو كان اعلانك مدعاة لحرية شعب ووطن محتل .

ومن اعلانك على القيادات والاحزاب الكورديه اعادة النظر في حساباتهم لاتخاذ موقف حاسم مع بغداد من الحق الكوردي المغتصب باتخاذ مواقف جادة وصارمه نابعة من وحدة بناء الصف الكوردي بصلابة جبالنا لتحطم عليها الرؤس الخاويه التي تقف ضد حرية الكورد وسيادتهم على وطنهم كوردستان وعليك وعلى غيرك ان تعلموا بان ليست هناك مساومه ولا مزايدة بين اسوء ادارة كورديه وافضل ادارة محتله ولا يمكن الدخول في الحديث بين الادارتين لان الادارة المحتله مرفوضه وباي شكل من الاشكال .

22/7/2019.

خسرو ئاكره يي .