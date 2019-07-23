وفد الحزب الإسلامي العراقي يزور السيد المالكي مهنئاً باعادة انتخابه أميناً عاماً لحزب الدعوة

زار وفد رفيع المستوى من الحزب الإسلامي العراقي ، الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية السيد نوري المالكي .

وقدم الوفد الذي تراسه الأمين العام للحزب إياد السامرائي ، التهاني والتبريكات للمالكي ، بمناسبة اعادة انتخابه أميناً عاماً لحزب الدعوة الإسلامية ، ولقيادة الحزب بمناسبة انتخابها ، ونجاح أعمال المؤتمر العام الذي عقده الحزب مؤخراً .

وتباحث الطرفان في الواقع السياسي والاجتماعي الذي يعيشه العراق والمهمات التي ينبعي الاضطلاع بها في هذه المرحلة .

وضم الوفد في عضويته ، نائب الأمين العام للحزب الأستاذ بهاء الدين النقشبندي ، والسادة أعضاء المكتب السياسي للحزب ، نصير العاني ، وصهيب الراوي .