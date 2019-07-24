إيران تقيّم استعداداتها الدفاعية والامنية بالمناطق المحاذية للعراق

افادت وكالة “فارس” الرسمية ان اللواء يحيى صفوي المستشار الاعلى للقائد العام للقوات المسلحة اجرى يوم الثلاثاء زيارة الى محافظتي كرمانشاه وايلام لتقييم الاستعدادات الدفاعية والامنية للوحدات المنتشرة غرب ايران الجانب المحاذي للعراق.

وذكرت الوكالة ان اللواء صفوي توجه برفقة وفد من القادة العسكريين والمسؤولين والخبراء، الى محافظة كرمانشاه، في زيارة تفقدية لتقييم الاستعدادات الدفاعية والامنية للوحدات المنتشرة غرب البلاد ولتفقد المشاريع العمرانية.

وفي بداية زيارته، تفقد اللواء صفوي مشروع المناطق الحارة والبنى التحتية الزراعية غرب البلاد في محافظتي كرمانشاه وايلام.

كما حضر اجتماعا مشتركا مع قادة مقر “النجف الاشرف” وقادة الحرس الثوري في محافظة كرمانشاه، لتقييم الاستعدادات الدفاعية والامنية للقوات المسلحة غرب البلاد.