احصائية رسمية تكشف موجة نزوح جديدة وهجرة عكسية من مناطق بالعراق الى كوردستان

وفق اخر احصائية اعلنت عنها يوم الثلاثاء مؤسسة بارزاني الخيرية فإن ما يقارب ستة آلاف شخص من مناطق في العراق وفدوا على مخيمات النزوح في اقليم كوردستان خلال النصف الاول من عام 2019.

وبحسب الاحصائية التي نشرتها المؤسسة اليوم فان عدد الاسر العائدة الى مخيمات النزوح خلال المدة المذكورة يُقدر بألف و586 اسرة.

وارجعت المؤسسة النزوح العكسي لـ301 اسرة اذ يقدر عدد افرادها بـ1263 شخصا الى مخيمات الاقليم للأوضاع الامنية التي تشهدها بعض المناطق العراقية.

وفي جانب اخر من الاحصائية فإن 5 آلاف و764 طفلا هم بلا آباء يعيشون في مخيمات النزوح الرسمية في اقليم كوردستان.

وتشير الاحصائية الرسمية الى انه حاليا يتواجد قرابة مليون و250 الف نازح عراقي، و275 الف مهاجر من البلدان المجاورة في الاقليم.