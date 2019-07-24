اعتقال متهم بسرقة 160 اسطوانة غاز في كلار

اعلنت مديرية شرطة كرميان باقليم كوردستان، الثلاثاء، عن تمكن شرطة مكافحة الاجرام من اعتقال متهم بسرقة اكثر من 160 اسطوانة غاز من احد بائعي الغاز، في حي حمرين بمدينة كلار، مركز ادارة كرميان.

وجاء في بيان للمتحدث باسم شرطة كرميان المقدم الحقوقي علي جمال قدوري انه بعد ورود شكوى من احد باعة الغاز السائل ان شخصا مجهولا قام بسرقة عدد من اسوانات الغاز من عجلته التي يبيع بها الغاز في حي حمرين وسط مدينة كلار، وبعد المتابعة الدقيقة والاستفادة من كاميرات المراقبة قامت شرطة مكافحة الاجرام في كلار باعتقال المتهم الذي قام بالسرقة.

واضاف البيان انه بعد اجراء التحقيق مع المتهم المعتقل اعترف بقيامه بسرقة 160 اسطوانة غاز من المواطن المشتكي، لافتا الى ان المتهم الان رهن الحبس بامر من قاضي تحقيق كلار وفقا للمادة 443 من قانون العقوبات العراقي.