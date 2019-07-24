البرلمان العراقي يتسلم عشرات الطلبات لرفع الحصانة عن نواب

كشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي يوم الثلاثاء عن تسلم البرلمان أكثر من (40) طلبا لرفع الحصانة عن نواب.

وقال عضو اللجنة خالد الجشعمي، ان “رئاسة مجلس النواب، تسلمت أكثر من (40) طلبا من الجهات القضائية لرفع الحصانة عن نواب، بقضايا مختلفة لا تتعلق بالفساد فقط”.

وبين ان “هذه الطلبات لا تنحصر في 40 نائبا، ربما هناك اكثر من طلب على نائب واحد”، مردفا بالقول ان “هذه الطلبات لغاية الآن عند رئاسة مجلس النواب، ولم تعرض حتى اللحظة على اللجان البرلمانية المختصة، حتى نعرف من هؤلاء النواب”.

يأتي هذا في وقت طالب فيه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، مجلس النواب برفع الحصانة عن أعضائه المتهمين بقضايا فساد أثناء توليهم مهام تنفيذية، فيما شدد على التعاون بين جميع الأجهزة في مجال قضايا النزاهة.