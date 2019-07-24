الخارجية الأمريكية تؤكد دعم حكومة كوردستان ومساعيها للإصلاح

عبرت واشنطن عن دعمها لحكومة اقليم كوردستان، مبدية الترحيب بمساعيها في الإصلاح وخصوصا الجانب الاقتصادي.

وجاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو.

وافاد الموقع الرسمي لحكومة اقليم كوردستان بأن بومبيو جدد تهنئة مسرور بارزاني بمناسبة تسنمه عمله كرئيس لحكومة اقليم كوردستان.

وشدد وزير الخارجية الامريكي على اهمية تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة واقليم كوردستان، مؤكداً دعم بلاده للكابينة الحكومية التاسعة وخصوصا مساعيها للإصلاح الاقتصادي.

ورحب بومبيو بالزيارة التي اجراها مسرور بارزاني لبغداد مؤخرا على رأس حكومي رفيع، وقال ان “امريكا تشجع الجانبين على حل كافة القضايا العالقة بينهما عبر الحوار”.

من جانبه اشار مسرور بارزاني الى ان اي حل للقضايا العالقة مع بغداد ينبغي ان يقوم على اساس اخذ حقوق وواجبات كل طرف بعين الاعتبار، مؤكداً أهمية استمرار الدعم الامريكي لقوات البيشمركة.