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الدخيلي يتابع مراحل انجاز محطة كهرباء الناصرية الجديدة ويشدد على ضرورة على تسريع مراحل البناء

المكتب الاعلامي

تابع النائب الاول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي مراحل انجاز محطة كهرباء الناصرية الجديدة الواقعة في قضاء الناصرية , موجهاً بضرورة تسريع مراحل البناء لتسليم مشروع بإسراع وقت ممكن .

وقال الدخيلي ان ” مشروع محطة كهرباء الناصرية الجديدة المنفذ من قبل شركة (انكا) التركية وصل الى مراحل انجاز متقدمة تقدر بأكثر من (50) % , مبيناً ان المشروع سيعمل بطاقة انتاجية كلية تقدر ب 400 ميكاواط “.

واضاف ان ” مشروع الطاقة سيساهم بتحسين مستوى تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي , مبيناُ ان المحافظة استحصلت موافقة وزارة الكهرباء على تخصيص انتاج المحطة الجديدة لمحافظة ذي قار فقط “.

المكتب الاعلامي
للنائب الاول لمحافظ ذي قار (عادل الدخيلي )
adilpress5@gmail.com
h.hussein79@yahoo.com

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