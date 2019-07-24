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السامرائي يلتقي في كربلاء ممثل المرجعية ويسلمه رسالة موجهة للسيستاني

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دعا رئيس حزب المسار المدني النائب مثنى عبدالصمد السامرائي، الاربعاء، المرجع الديني الاعلى علي الحسيني السيستاني الى التدخل وفتح مدينة سامراء والسماح لأصحاب المحال التجارية والفنادق ممارسة أنشطتهم التجارية خدمةً للزائرين وتوطيداً للأواصر بين المواطنين.

وقال مكتب السامرائي في بيان”إلتقى رئيس حزب المسار المدني النائب مثنى عبدالصمد السامرائي في كربلاء، اليوم، ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي حيث سلمه رسالة موجهة إلى سماحة السيد علي السيستاني”.

وأوضح السامرائي بحسب الرسالة، “لا يخفى عليكم ارتفاع مؤشر الاستقرار الأمني في مدينة سامراء، خصوصاً أن أهالي المدينة كانوا في مقدمة المقاومين للإرهاب الداعشي وانطلقت من مدينتهم عمليات تحرير محافظة صلاح الدين، كما لا يخفى عليكم الوضع المعيشي المزري الذي وصل إليه أصحاب المحال التجارية والفنادق في المدينة القديمة بسبب استمرار إغلاقها ومنعهم من مزاولة أعمالهم مما تسبب بانقطاع أرزاق عائلاتهم وهم بالالاف”.

وأضاف السامرائي، “نأمل من المرجعية الرشيدة المحترمة ن يكون لها دورٌ إيجابي في حلحلة هذه التعقيدات والعمل باتجاه السماح لأصحاب المصالح والمحال التجارية من العودة لممارسة أنشطتهم التي تسهم في خدمة الزائرين للعتبة العسكرية المطهرة”، معبراً عن ترحيبه بـ”كل الأفكار الإيجابية التي تصب في دعم السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي وتعميق الأواصر ومفاهيم المواطنة وتؤلف القلوب وتغلق كل الطرق التي تستغلها التنظيمات الإرهابية وتسحب البساط من تحت أقدامهم الخبيثة”.

وأكد السامرائي ضرورة، “يترافق فتح المدينة القديمة مع وضع خطة أمنية محكمة على غرار الخطة الأمنية التي تُنفذ في مدينة الكاظمية المقدسة”، مشيراً إلى أن “ذلك سيؤدي لترسيخ الاستقرار وتحقيق الازدهار”.

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