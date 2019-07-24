الشيخ عباس الناصري يقيم محاضرة ودروس عقائدية للاشبال في حسينية اهل البيت ع بكربلاء المقدسة

ضمن نشاطات حسينية اهل البيت عليهم السلام ومن منطلق الاهتمام بالاشبال في العطلة الصيفية ، اقام الشيخ عباس الناصري محاضرة ودروس عقائدية للاشبال الحسينين على قاعة جمعية الخير والبركة الثقافية وذلك قبل صلاة العشاءين من مساء اليوم الثلاثاء المصادف ٢٣ / ٧ / ٢٠١٩ .

يذكر ان الشيخ الناصري حريص على التواصل مع الأشبال مرتين الى ثلاث مرات أسبوعيا لغرس مباديء العقيدة والحق والاخلاق الحميدة في نفوس الناشئة وهي خطوة مهمة لإعداد جيل حسيني واعي بالقضية متشرب بمبادئها ومستعدا للدفاع والتضحية من اجلها مستقبلا.

المكتب الاعلامي

٢٣ / ٧ / ٢٠١٩