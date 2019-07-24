العراق والسعودية يتفقان على أتمتة الإجراءات الجمركية بعملية التبادل التجاري بين البلدين

اتفق كل من الحومتين العراقية والسعودية يوم الثلاثاء على اتمتة الاجراءات الجمركية في عملية التبادل بين البلدين.

جاء ذلك خلال ترأس كاظم العقابي رئيس هيأة المنافذ الحدودية وفد العراق المشارك في الاجتماع التنسيقي العراقي السعودي للجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ والذي يعقد للفترة من 25-23 تموز الجاري في مقر وزارة النقل السعودية وبحضور السفير العراقي لدى المملكة قحطان الجنابي .

وقال العقابي خلال الاجتماع ان الجانبين ناقشا مراحل إنجاز منفذ عرعر الحدودي ونسبة الإنجاز المتحققة في تأهيل المنفذ والبنى التحتية والتي بلغت 40% ومن المؤمل تسليم المشروع متكاملاً منتصف شهر تشرين الأول القادم.

ومناقشة مذكرة التفاهم الموقعة مع سلطة الطيران المدني لكلا البلدين والتي تضمنت العمل على توسعة عدد الرحلات الجوية وكذلك تسهيل الإجراءات في منح التأشيرة لأصحاب المركبات والمواطنين وفق مبدأ التعامل بالمثل، حسب رئيس الهيئة العراقية.

وكذلك تم خلال الاجتماع مراجعة مذكرة التفاهم المشترك والخاصة بالنقل البري والبحري ، وتحديث الفقرة 6/أ من مذكرة النقل البري والتي تضمنت السماح بعبور الحافلات المحملة لكلا حدود البلدين بما يضمن حقوق الجانب العراقي في عملية التبادل التجاري.

وبين العقابي بأنه تم اتفاق الجانبان العراقي والسعودي على أتمتة الإجراءات الكمركية من خلال نافذة التبادل التجاري بما يضمن حسن الأداء والأنسابية في حركة البضائع والسلع، مبديا الجانب السعودي استعداده بتزويد الكمارك العراقية بنظام الاتمتة والمساعدة في تطوير قدرات موظفي الكمارك من خلال زجهم في دورات تدريبية للعمل على هذا النظام.

ويستانف الجانبان مباحثاتهما يوم غد لاستكمال بقية المواضيع المثبتة في أجندة اللجنة المشتركة.