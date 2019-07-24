العشائر الكوردية في كركوك تسلم “يونامي” مطالب ابرزها انهاء تواجد المجاميع المسلحة

اجتمع عدد من رؤساء العشائر الكوردية في كركوك يوم الثلاثاء مع اعضاء مكتب بعثة الامم المتحدة “يونامي” في المحافظة.

وعقب الاجتماع عقد رؤساء العشائر مؤتمرا صحفيا استعرضوا فيه النقاط التي تمت مناقشتها مع البعثة في كركوك.

وقال عضو وفد رؤساء العشائر عبد الرحمن البرزنجي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع باقي اعضاء الوفد اليوم، انه “تمكنا من ان نوصل اصوات جماهيرنا الى بعثة (يونامي) في كركوك وقد طرحنا عليهم وجهات النظر ازاء الاوضاع في المحافظة اذ تعهد المكتب بدوره في ايصالها الى مراكز القرار”.

واضاف انه “طرحنا عدة نقاط على (يونامي) منها انه: يتعين الاحتكام الى الدستور والقانون في كركوك وان يسودان على الجميع داخل المحافظة اضافة الى تحديد من يخترقهما”.

ونوه البرزنجي الى ان “اهالي كركوك ممتعضون من تواجد المجاميع المسلحة والتي تحمل مسميات مختلفة في المحافظة، وقد طلبنا من (يونامي) ان يناط ملف الامن بالشرطة المحلية حصرا والا يكون بيد جهات اخرى”.

ودعا عضو الوفد الى ان تؤدي بعثة الامم المتحدة في العراق دورا في التفاوض بين اقليم كوردستان والحكومة العراقية بشان تطبيع الاوضاع في المحافظة.