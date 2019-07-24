القوات الامنية والحشد يؤمنان سور العاصمة بغداد

انجزت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية يوم الثلاثاء تأمين سور بغداد وطريق العبايجي في اليوم الرابع لعمليات إرادة النصر في مرحلتها الثانية، فيما أنهت تفتيش وتطهير 30 قرية.

وذكر الحشد في بيان اليوم ان قواته والجيش العراقي وعمليات بغداد والرد السريع و الشرطة الاتحادية مسنودة بطيران الجيش والقوة الجوية انهت خلال اليوم الرابع من عمليات إرادة النصر لتطهير مناطق شمال بغداد والمناطق المحيطة بها من محافظات الانبار وصلاح الدين و ديالى تفتيش وتطهير قرى شمال ناحية العبايجي وقرى شمال ناحية المشاهدة التابعة لقضاء الطارمية شمال بغداد.

وأضاف البيان أنه تم تأمين طريق العبايجي وسور بغداد وعدد من البساتين والبحيرات بمساحة إجمالية تصل إلى 95 كم مربع، مؤكدا أن الحشد الشعبي والقوات الأمنية تمكنا ايضا من تفتيش وتطهير ٣٠ قرية والعثور على مضافتين لـ”داعش”.

واشار البيان إلى أن القوات المشاركة في عمليات إرادة النصر بمرحلتها الثانية تمكنت ايضا من معالجة وتفجير 18 عبوة ناسفة، فضلا عن العثور على اسلحة خفيفة ومتوسطة.

يذكر ان الحشد الشعبي والقوات الأمنية باشرا قبل ايام بعمليات إرادة النصر لتطهير شمال بغداد والمناطق المحيطة بها للقضاء على خلايا داعش و قطع طرق مروره في شمال بغداد والمناطق المحيطة بها لمحافظات صلاح الدين والانبار وديالى بمساحة تقدر بـ٢٩٠ كم2.