الكويت تمنح 400 رجل أعمال عراقي “فيزا” متعددة الدخول

أعلن وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان بدء إجراءات منح (فيزا) تأشيرة متعددة الدخول لنحو 400 شخصية اقتصادية عراقية؛ وذلك في إطار سعي الجانبين لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأشار الروضان إلى أنه تم تشكيل لجنة خاصة لتعزيز العلاقات التجارية مع العراق، تنفيذا لتوجيهات أمير كويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وحول زيارته إلى العراق الأسبوع الماضي، أوضح أن الزيارة تأتي في إطار خطة الدولة الطموحة لفتح أسواق مختلفة، ورغبة أمير الكويت في فتح سوق حرة مع العراق؛ حيث وصلت الأمور بين الجانبين إلى مراحل متقدمة.

وأضاف “إن هدف هذه الزيارات ليس اقتصاديا فقط، وإنما متى ما استقرت العراق، تستقر الكويت، عندها ستخلق قدرات اقتصادية وحجم تبادل منفعة بين الشعبين”.