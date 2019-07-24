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ايران: تحقيق 20 مليار دولار بالتجارة مع العراق ليس مستحيلا

أكد رئيس البنك المركزي الايراني عبد الناصر همتي، أن استهداف 20 مليار دولار في مجال التعامل التجاري مع العراق من خلال تنمية العلاقات الاقتصادية ومشاركة رجال اعمال البلدين ليس بالامر المستحيل.
واضاف همتي في تدوينة عبر موقع انستغرام حول مباحثاته في طهران مع مساعد رئيس الوزراء، وزير المالية العراقي فؤاد حسين على هامش المباحثات بين الوفدين رفيعي المستوى العراقي والايراني، ناقشنا مع مساعد رئيس الوزراء، وزير المالية العراقي العلاقات الاقتصادية والمالية الثنائية”.
واكد رئيس البنك المركزي الايراني، على أن تطوير التعاون المالي بين ايران والعراق يضطلع بدور رئيسي في تحقيق الاهداف التجارية المنشودة وصولا الى حجم الـ 20 مليار دولار في مجال التعامل التجاري بين البلدين.
واجرى وفد حكومة عراقي برئاسة عادل عبدالمهدي مباحثات امس الاثنين في طهران، مع كبار المسؤوين في البلاد.

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